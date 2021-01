Se especialistas recomendarem, Governo pode avançar para o encerramento das escolas

A intenção do primeiro-ministro, António Costa, é manter as escolas abertas durante o próximo confinamento, que deverá ser anunciado esta quarta-feira. No entanto, e segundo avança o Diário de Notícias, se os peritos de saúde pública o recomendarem, o Governo está preparado para fechar os estabelecimentos de ensino.

Para a decisão será fulcral a análise dos índices de propagação da Covid-19 em Portugal e das taxas de utilização de camas nos cuidados intensivos.

O executivo quer evitar o recurso à telescola e ao ensino à distância, porém, na reunião desta terça-feira no Infarmed pode haver um grande consenso sobre o encerramento parcial ou total das escolas, o que deixaria o Governo isolado.