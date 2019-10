As XIII Jornadas de Saúde Materna e Pediátrica do Médio Ave e o 1.º Congresso da Associação Pediátrica do Minho, decorrem a partir do dia 10 de outubro, no auditório da Escola Superior de Saúde do Vale do Ave.

A iniciativa, que se prolonga até ao dia 11 de outubro, conta com a participação dos serviços de Pediatria dos hospitais públicos de Braga, Viana do Castelo, Barcelos e Guimarães.

Esta é uma organização da Associação Pediátrica do Minho, em colaboração com o Serviço de Pediatria e Ginecologia/Obstetrícia do Centro Hospitalar do Médio Ave e o ACES de Famalicão.

O responsável pela organização, o médico e diretor do Serviço de Pediatria do CHMA, Dr. Gonçalves Oliveira, considera este evento «uma ocasião de excelência para atualização de conhecimentos e para estreitar laços entre os diversos profissionais de saúde, que têm a criança e o jovem no cerne das suas preocupações».

O programa é constituído por diversas mesas com intervenções sobre temas como a “Pneumologia Pediátrica”, a “Diabetes”, a “Pediatria em Geral”, “Uma visão especial sobre a comunicação e linguagem”, a “Asma – do lactente ao adolescente”, a “Articulação de cuidados de saúde infantil” e “Desafios presentes e futuros na Ginecologia e Obstetrícia”. Também vai ter lugar uma conferência sobre “Registos clínicos e codificação em Pediatria e Neonatologia”.