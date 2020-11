Sapataria face à EN206 em Balasar novamente assaltada

A sapataria que fica localizada na Praceta do Cubo, ao lado da EN206, em Balasar, Póvoa de Varzim, foi novamente assaltada.

O alarme disparou cerca da 01h50 e em poucos minutos os assaltantes destruíram, uma vez mais, as grades e o vidro que protegem a montra. Levaram dezenas de artigos que estavam expostos e nas proximidades da entrada da loja e colocaram-se em fuga num veículo que já havia sido roubado no dia anterior, na zona centro do país.

A proprietária daquele espaço recorreu às redes sociais para deixar um apelo: quem passou naquele local entre a 01h45 e as 02h00, e possa ter visto alguma coisa, contacte as autoridades.