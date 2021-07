São das freguesias de Cruz e Vale S.Cosme jovens envolvidos em alegada violação em Espanha

São de Vila Nova de Famalicão os jovens envolvidos no caso da alegada violação de duas cidadãs, em Espanha.

O caso remonta ao último fim de semana, em Gijón, onde os jovens se terão encontrado com as supostas vítimas com quem mantiveram relações sexuais.

As queixosas alegam que os atos não foram consentidos, tendo apresentado queixa na polícia que acabou por deter os portugueses no quarto do hotel onde estavam instalados.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, pelo menos três destes quatro jovens detidos são famalicenses, com residência nas freguesias de S.Tiago da Cruz e Vale S.Cosme.

Alberto e Diogo permanecerão no estabelecimento prisional até julgamento, enquanto que os outros dois elementos do grupo conseguiram autorização da justiça espanhola para regressar a casa.

Sabe-se agora que o advogado de defesa dos portugueses detidos solicitou a sua libertação, mediante o pagamento de uma caução ou, em alternativa, a transferência deles para um estabelecimento próximo do local de residência.

O representante dos acusados prevê que o julgamento aconteça “depois do natal”, razão pelo qual tenta um alívio das medidas de coação.