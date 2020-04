Quatro crianças, com idades entre os 4 e os 10 anos, do Centro de Acolhimento Temporário Renascer, em Santo Tirso, deram positivo no testes ao Covid-19.

De acordo com o jornal Correio da Manhã, os jovens já foram retirados do centro de acolhimento e transferidos para o Centro Infantil da Delegação da Cruz Vermelha local.

Todos os utentes e funcionários da instituição já foram testados ao novo coronavírus.