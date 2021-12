É ligada ao final da tarde deste feriado de 1 de dezembro a iluminação de natal de Santo Tirso.

As principais artérias da cidade já estão preparadas para embelezar ainda mais esta quadra do ano com milhares de luzes led. Este ano, o grande destaque do natal de Santo Tirso vai para a Praça 25 de Abril, onde está instalada uma roda gigante.

O divertimento tem cerca de 30 metros de altura e 20 cabines com lotação para seis pessoas cada.