Um jovem de 20 anos ficou em estado grave na sequência de um acidente de viação registado ao final da tarde desta quarta-feira, em Santo Tirso.

Segundo avança o Jornal do Ave, o sinistro, uma colisão entre uma mota e um carro, aconteceu na Rua dos 5 Caminhos. O jovem em estado grave seguia na mota que colidiu com o ligeiro de passageiros, tendo sido assistido pelas diversas equipas de socorro acionadas para o local e, momentos depois, transportado para o Hospital de S.João, no Porto.