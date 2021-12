Vila Nova de Famalicão tem, este ano, duas árvores de natal de grandes dimensões.

A primeira, na Praça 9 de Abril, foi ligada com a inauguração da iluminação de natal, no passado mês de novembro. Mais recentemente, e após concluídas as obras em frente à Fundação Cupertino Miranda, surgiu uma segunda árvore que pode ser vislumbrada por todos aqueles que passem na Praça D.Maria II, no coração da cidade.

Veja aqui como está Famalicão neste natal: