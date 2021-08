O choque entre duas viaturas provocou, na noite desta sexta-feira, seis feridos, na nacional 204, em Areias, Santo Tirso.

De acordo com a Santo Tirso TV, o acidente deu-se cerca das 22h30 e para o local foram acionados os B.V. Santo Tirso, Tirsenses e a VMER de Famalicão.

Os feridos, cuja gravidade não foi possível apurar, são três homens, uma mulher e duas crianças.

As vítimas foram levadas para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.