Sandocha agradece esforço dos profissionais de saúde e entrega almoço e jantar nos hospitais

A Sandocha, localizada na Rua Luís Barroso, no centro da cidade de Vila Nova de Famalicão, depois de várias solicitações, decidiu fazer a entrega de refeições àqueles que estão na linha da frente do combate ao “Covid-19”.

No Hospital de Braga, o almoço ficou por conta desta marca icónica da cidade, enquanto que em Famalicão, a oferta decorreu no período do jantar, tendo sido entregue à equipa da ala de internamento do novo coronavírus.

Esta foi a forma encontrado pela Sandocha para agradecer o esforço de todos os profissionais que, mais que nunca, estão ao serviço da população num momento tão importante para a humanidade.