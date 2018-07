Sam the Kid, Mundo Segundo e Slimmy no Festival Calça Ferros

A parceria entre Mundo Segundo e Sam The Kid vem de longe e moldou-se em palco. No meio dos dois há uma longa história de dedicação à causa das rimas e das batidas e, mais recentemente, têm “cozinhado” em segredo um álbum feito a duas vozes e quatro mãos. Um disco que, dizem, promete ficar para a história do hip hop nacional e cujos primeiros avanços vão poder ouvir-se no próximo dia 11 de agosto, em Vila Nova de Famalicão, no concerto que têm agendado para o segundo dia do Festival Calça Ferros.

Os dois veteranos do hip hop português são dois dos nomes já confirmados para o festival de música que todos os anos se realiza na freguesia famalicense de Pedome e que nesta sua terceira edição vai decorrer de 10 a 12 de agosto.

O cantor e compositor português Slimmy também vai subir ao palco do Calça Ferros. O músico do Porto encerra (23h45) o primeiro dia do festival, na sexta-feira, dia 10, e na bagagem traz o seu quarto álbum – “Half a Saint, Half a Bitch”. Atuam ainda neste dia a banda famalicense Villanova (21h15) e Manuel Fúria e os Náufragos (22h30), que apresentam em Famalicão o mais recente álbum do projeto – “Viva Fúria”.

No segundo dia, sábado, 11, para além de Mundo Segundo & Sam The Kid (23h45), o Calça Ferros recebe também a banda famalicense The Cityzens (22h30) e Psychtrus (21h15), do concelho vizinho de Santo Tirso.

Destaque ainda para o concurso de bandas que vai decorrer no terceiro e último dia do festival, com as participações dos grupos Random, School Bus Drunk Driver, Sequóia Guzman e Brave Nation.

Recorde-se que o Calça Ferros é organizado pela Câmara Municipal, no âmbito do projeto Ave Cultural, em parceria com a Junta de Freguesia local, e vai decorrer no Parque de Lazer de Pedome, com entrada livre e com um programa cultural diversificado e direcionado para todas as faixas etárias, com muita música, animação, gastronomia e artesanato.

Nas suas duas primeiras edições, recebeu mais de 10 mil pessoas.

Mais informações em www.festivalcalcaferros.com.

PROGRAMA

Sexta, 10 de agosto

18h00 Abertura do Festival – Animação de Rua

19h00 Artesanato, Fumeiro e Tasquinhas

21h15 Villanova

22h30 Manuel Fúria e os Náufragos

23h45 Slimmy

Sábado, 11 de agosto

14h30 Reabertura – Artesanato e Fumeiro

15h00 Animação Infantil

15h30 Concursos e Ateliers

16h00 Torneios e jogos tradicionais

19h00 Tasquinhas

21h15 Psychtrus

22h30 The Cityzens

23h45 Mundo Segundo & Sam The Kid

Domingo, 12 de agosto

14h30 Reabertura – Artesanato e Fumeiro

16h00 Concurso de Bandas:

Random, School Bus Drunk Driver,

Sequóia Guzman, Brave Nation

19h30 Tasquinhas

21h45 Glow Run – III edição: Corrida e Animação Noturna

00h00 Encerramento