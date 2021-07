Um jovem de 15 anos e um adulto de 45 foram resgatados do mar da Praia da Azurara, em Vila do Conde, ao final da tarde deste sábado, avança a Autoridade Marítima Nacional.

As duas pessoas ficaram em dificuldades no mar, depois de terem entrado no agueiro.

O resgate foi levado a cabo por elementos do “Projeto SeaWatch” e dois nadadores salvadores.

Não houve necessidade de levar os resgatados ao hospital.