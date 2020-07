Salsa desinfeta roupa em trinta segundos

Salsa está a testar um equipamento de desinfeção de roupa, com tecnologia desenvolvida pela MTEX NS, em parceria com a Católica e o Citeve.

Em trinta segundos, promete roupa desinfetada segundo as normas impostas pela GDS. Até agora, a recomendação é que a roupa permanecesse no provador até 48 horas após a prova por um cliente.

O equipamento, que está em fase de testes finais, funciona com um sistema de esterilização combinada de luz ultravioleta C com ozono. Recorre, assim, aos processos mais eficazes no combate à Covid-19, indica a empresa.

O equipamento, como o nome de PHYS UVC STERILIZER, foi concebido e desenvolvido pela MTEX NS, com o apoio do departamento de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa e do CITEVE.

Em declarações ao “Dinheiro Vivo”, a Salsa adianta que o sistema permite ajudar a «otimizar o processo de compra do cliente, gerir stocks de forma mais eficiente e, acima de tudo, reforçar a segurança e o conforto na experiência em loja».