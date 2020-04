Salsa agora é totalmente uma marca Sonae

A Sonae já detém a totalidade do capital da IVN -Serviços Partilhados (Irmãos Vila Nova S.A.), dona da Salsa.

Parte da empresa já havia sido comprada pela dona do ” Continente “, em 2016. Os restantes 50% pertenciam à Wonder Investments SGPS do famalicense Filipe Vila Nova, percentagem também ela vendida à Sonae na última semana.

Criada em 1994, a Salsa é, segundo a descrição da Sonae, “uma marca portuguesa de jeanswear de renome internacional, reconhecida pelo desenvolvimento de produtos inovadores e pelo seu espírito empreendedor”.