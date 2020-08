Salsa abre a primeira loja em Famalicão

Finalmente, a marca Salsa abre loja em Famalicão. O primeiro espaço chega ao centro histórico da cidade, num edifício completamente remodelado, situado na Alameda D. Maria II.

A loja Salsa abre a 6 de agosto, quinta-feira, em mais uma aposta concretizada no seu plano de expansão, que passa por estar cada vez mais próximo dos seus clientes.

O espaço, de imagem leve, moderna e confortável, honra o traçado do edifício original. Foram mantidos e recuperados vários elementos identificativos do edifício, com o objetivo de manter a ligação à história do concelho, numa rua pedonal, de importância nevrálgica para a cidade.

Mas, neste espaço foram incorporados elementos novos ligados a uma marca como a Salsa, conhecida por ter os jeans que melhor vestem no mundo. Mas é mais do que isso: cada peça é feita a pensar em cada tipo de corpo, como uma segunda pele. Da escolha do tecido aos métodos de costura, passando pelo design e técnicas inovadoras, as peças Salsa são feitas com amor e precisão.

A nova loja de Famalicão incorpora tudo isto. É um espaço agradável, feito de detalhes…e de jeanswear.

A parede de pedra da entrada vai manter-se e servir de enquadramento ao mobiliário de tons beges suaves e a zona de provadores será quase um lounge, onde a decoração vai desde o lambrim clássico aos sofás e aos tapetes que lhe conferem um ambiente aconchegante.

O que pretende é criar um espaço agradável, em que tudo gira à volta do Denim: seja atrás do balcão, onde existirá uma verdadeira parede de jeans, ou nos provadores, onde o stock estará em exposição e, por consequência, muito mais perto do cliente.

A loja segue o conceito lançado em janeiro deste ano, no Salsa Jeans Studio, em Madrid: será possível fazer a consulta omnicanal em loja e pagar diretamente no provador. O objetivo é tornar o processo de compra numa experiência para o cliente – pode escolher os seus jeans com a ajuda da equipa, experimentá-los num espaço confortável, que o faça sentir em casa, e concluir a compra ali mesmo, sem ter de se deslocar à caixa de pagamento.

A loja vai ainda usufruir da tecnologia dos também famalicenses MTEX NS, que esteriliza as peças de roupa em 30 segundos, otimizando o processo de compra do cliente, a gestão de stocks de forma mais eficiente, e, acima de tudo, a segurança e o conforto na experiência em loja. Esta nova loja, que abre com as novidades de verão da marca, sob o tema ‘Casa na Pradaria’, funcionará de segunda a domingo, entre as 10h e as 19h.