Saiba quais os restaurante de take-away e de entregas ao domicílio em Famalicão

Em www.famalicao.pt/restaurantes-take-away encontra a lista de todos os restaurantes do concelho que estão a funcionar em take away ou com entregas ao domicílio.

A listagem é constantemente atualizada pelos serviços municipais. Trata-se de uma iniciativa da Câmara Municipal de apoio à restauração, um dos setores mais afetados pela pandemia do Covid 19.

Na página, os consumidores encontram, por freguesia, o nome dos restaurantes em funcionamento, com os respetivos contactos telefónicos, email, páginas na internet ou nas redes sociais.

Perante a contingência devido ao coronavírus, «a autarquia não podia ficar indiferente e estamos a apoiar os restaurantes através das nossas ferramentas divulgando e partilhando contactos», explica Paulo Cunha.

Ainda segundo o autarca, o município está atento às várias dificuldades enfrentadas pelos setores de atividade e promete, dentro das possibilidades e competências, encetar esforços para apoiar os vários setores. Neste caso particular, o da restauração, o edil nota «que os restaurantes de Famalicão souberam adaptar-se à nova realidade, abrindo serviços de take away, em alguns casos com entregas ao domicílio».