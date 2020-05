Saiba mais sobre os diversos tipos de lâmpadas que podem ser usadas no automóvel

Quando anoitece ou passamos por locais que não recebem a luz solar, temos um importante acessório no veículo para nos auxiliar a enxergar melhor: os faróis. Estes são itens essenciais de todo automóvel. Desde o início da era dos automóveis, quando eles eram abastecidos a querosene, as lâmpadas estavam presentes auxiliando o condutor.

Temos não só um tipo de lâmpadas, mas inúmeros. Cada um possui uma qualidade e diversos modelos. Podem ser simples até muito sofisticadas e serão abordadas neste artigo. Iremos te contar quais os tipos de lâmpadas mais usados e vendidos. É comum classifica-las em: halógenas, super branca, LED e xênon. Segundo a Revista Turbo algumas marcam já apostam na eficiência com faróis de LED que poupam energia.

É importante ressaltar que não são todos os veículos que pode utilizar todos os modelos de lâmpadas. Existem alguns específicos e usá-los incorretamente pode gerar um gasto excessivo de bateria e também pode resultar em multa, caso o conjunto de luzes seja excessivo e atrapalhe o trânsito. Entenda mais sobre os tipos de lâmpada.

XENON

Este modelo de lâmpada utiliza o gás do material xenônio para aumentar a intensidade de cor, variando entre os espectros de 6 mil a 15 mil K. Em veículos zero, recém saídos de fábrica, é comum que se utilize o espectro de 5 mil K. Esta lâmpada tem um facho potente e caso o espectro seja de valor elevado, pode prejudicar os condutores a frente. Busque saber se o modelo de veículo que você possui condiz com este tipo de lâmpada.

LED

O LED utiliza um diodo que emite luz para intensificar a iluminação mediante o uso de um reator. É comum encontrar lâmpadas de LED em espectro de 6 mil K, não sendo recomendado ultrapassar este valor. As lâmpadas de LED podem ser instaladas em quaisquer veículos, utilizando-as nos faróis de neblina, desde que habilitados pelo Certificado de Segurança Veicular. A instalação destas lâmpadas deve ser feita por um profissional com conhecimento sobre o assunto e a mesma deve emitir feixes brancos ou amarelados.

SUPER BRANCA

A lâmpada Super Branca é bastante comum e ajuda a ampliar a visibilidade em carros que possuem faróis mais fracos e que estão instalados há algum tempo. Esse tipo de luz tem brilho intenso e chega a ter efeito de xênon. No mercado, chega-se a ver ofertas entre 4.200 K e 8.500 K, esta última bem popular.

HALÓGENA

Este tipo é o mais comum e encontrado em automóveis. Algumas chegam a 3.500 K e a cor amarela é comum, sendo incandescentes. As Super Brancas são um tipo de halógenas, mas se diferenciam devido a brilho e cor. Este tipo de lâmpada tem baixo custo e é extremamente utilizada, muito fácil de ser encontrada. Para aqueles que se atém a utilizar o modelo original, no manual do veículo encontra-se qual tipo e valor de espectro utilizar.

É importante ressaltar que as lâmpadas à venda no mercado podem ser adquiridas separadamente, não é necessário fazer a troca de todos os faróis de uma vez só, e estas podem ser encontrados na loja online autopecasonline24.pt ou outra de sua confiança. As lâmpadas podem ser substituídas por dois motivos: defeito ou para aumentar a potência de iluminação do veículo. É importante seguir as recomendações para não prejudicar outros motoristas no trânsito.