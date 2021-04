Saiba em que locais a PSP vai instalar radares neste mês de Abril

A Polícia de Segurança Pública (PSP) já divulgou onde vai efetuar estas operações de controlo de velocidade durante o mês de abril.

AÇORES

05-abr-21 08H00 Estrada Regional n.º 1 – Freguesia da Feteira – Horta

06-abr-21 07H00 Terreiro da Légua, freguesia da Feteira – Angra do Heroísmo.

14-abr-21 06H45 Estrada Regional Atalhada – Rosário – Lagoa – Ponta Delgada

15-abr-21 14H45 Eixo Sul, Km 2,3 – São José – Ponta Delgada

15-abr-21 13H00 Estrada, fregueia do Posto Santo – Angra do Heroísmo.

16-abr-21 14H45 Estrada Regional da Relva – Relva – Ponta Delgada

16-abr-21 08H00 Estrada Regional n.º 1 – Madalena

19-abr-21 06H45 Rua do Lagedo – Arrifes – Ponta Delgada

19-abr-21 08H00 Estrada Regional n.º 1 – Lajes do Pico

20-abr-21 14H45 Av. Natália Correia – São Pedro – Ponta Delgada

21-abr-21 14H45 Rua de São Gonçalo – São Sebastião – Ponta Delgada

22-abr-21 07H00 Poço do Gil, freguesia das Lajes – Praia da Vitória.

30-abr-21 13H00 Boavista, Vila de São Sebastião – Angra do Heroísmo.

AVEIRO

07-abr-21 08H00 Av. Europa – Aveiro

20-abr-21 14H00 Av. Europa – Aveiro

21-abr-21 15H00 Av. 32 – Espinho

22-abr-21 09H00 Av. da Régua – Ovar

23-abr-21 08H00 Av. Universidade – Aveiro

26-abr-21 08H00 Av. Dr. Sá Crneiro – Aveiro

28-abr-21 15H00 Rua Engenheiro José Damásio – Santa Maria da Feira

29-abr-21 09H00 Av. da Liberdade – São João da Madeira

BEJA

06-abr-21 09H00 Rua Zeca Afonso – Beja

14-abr-21 09H00 Av. Salgueiro Maia – Beja

20-abr-21 09H00 Rua Francisco Miguel Duarte – Beja

28-abr-21 09H00 Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja

BRAGA

07-abr-21 14H00 Circular de Barcelos – Barcelos

20-abr-21 14H30 Circular Urbana – Guimarães

20-abr-21 15H00 Av. António Macedo – Braga

22-abr-21 09H00 Variante E.N. 14 – V.N de Famalicão

23-abr-21 09H00 EN 105, Polvoreira – Guimarães

23-abr-21 15H00 Av. João Paulo II – Braga

26-abr-21 09H00 Circular Urbana – Guimarães

BRAGANÇA

08-abr-21 08H00 EN 213 – Mirandela

20-abr-21 08H00 Av. Olímpio Guedes de Andrade – Mirandela

09-abr-21 08H00 Av. das Cantarias – Bragança

21-abr-21 08H00 Av. Abade de Baçal – Bragança

CASTELO BRANCO

12-abr-21 08H00 Alameda Pêro da Covilhã – Covilhã

13-abr-21 16H00 Chão de St. André – Castelo Branco

14-abr-21 17H00 EN 230 – Covilhã

21-abr-21 14H00 Av. da Europa – Castelo Branco

COIMBRA

06-abr-21 15H00 Av. Guarda Inglesa – Coimbra

12-abr-21 14H00 Av. Dr Mário Soares (junto ao complexo escolar) – Figueira da Foz

16-abr-21 09H00 Rua da Boucinha/Vale Figueira – Coimbra

21-abr-21 09H00 Av. Fernando Namora – Coimbra

23-abr-21 15H00 Av. Inês de Castro – Coimbra

27-abr-21 09H00 IC-2 – Km 191,3 Sul Norte – Coimbra

29-abr-21 08H30 Ponte Edgar Cardoso – Figueira da Foz

ÉVORA

06-abr-21 09H30 EN 18 ao Gil – Estremoz

12-abr-21 09H00 EN 114 – Av. Túlio Espanca (Montemor-Évora) – Évora

20-abr-21 09H00 EN 18 – Bairro Frei Aleixo – Évora

22-abr-21 09H00 Av. D. Manuel Trindade Salgueiro (Avis-Ícaro) – Évora

26-abr-21 09H00 CM 1094 – Estrada do Bairro de Almeirim – Évora

27-abr-21 09H30 EN 18 ao Gil – Estremoz

FARO

14-abr-21 08H00 Estrada Moinho da Palmeira – Faro

16-abr-21 09H00 Rua da Cruz Vermelha Portuguesa – Tavira

19-abr-21 09H30 Av. Heróis de 1808 – Olhão

19-abr-21 15H00 Av. V6 – Portimão

20-abr-21 09H00 Av. de Castro Marim – Vila Real de Santo António

23-abr-21 09H00 Rua da Cruz Vermelha Portuguesa – Tavira

23-abr-21 15H00 Av. V6 – Portimão

26-abr-21 09H00 Av. V2 – Portimão

26-abr-21 09H00 Av. de Castro Marim – Vila Real de Santo António

26-abr-21 16H30 Av. 5 de Outubro – Olhão

27-abr-21 08H00 EN 125 – Faro

28-abr-21 10H00 Av. Fonte Coberta – Lagos

GUARDA

07-abr-21 14H00 Estrada Muncipal 577 – Guarda

14-abr-21 08H00 Via de Cintura Externa da Guarda

22-abr-21 08H00 Av. 25 de Abril – Guarda

28-abr-21 08H00 Av. Serra da Estrela – Gouveia

LEIRIA

06-abr-21 14H00 Estrada da Nazaré (Amieirinha) – Marinha Grande

20-abr-21 14H00 Rua Costa Veiga – Alcobaça

26-abr-21 09H00 Estrada da Gracia – Marinha Grande

29-abr-21 09H00 Av. Nogent Sur Marne – Nazaré

LISBOA

03-abr-21 08H00 Av. Marechal Craveiro Lopes – Lisboa

13-abr-21 09H00 Av. Marginal – Hotel Miragem – Estoril

14-abr-21 09H00 Av. Nicolau Breyner – Loures

14-abr-21 14H00 Rua Doutor Armindo Santos Ferreira – Santo António dos Cavaleiros

14-abr-21 14H00 EN 10, Km 125,3, em Alhandra, sentido Sobralinho – Alhandra

18-abr-21 08H00 Itinerário Complementar 19 – Cacém

20-abr-21 08H00 Itinerário Complementar 2 – São João da Talha

20-abr-21 07H00 Av. Ivens – Dafundo, sentido Lisboa/Cascais

20-abr-21 13H00 EN 249-3 Porto Salvo, Norte/Sul

21-abr-21 08H00 Estrada dos Salgados – Venda Nova – Amadora

24-abr-21 14H00 Av. Eusébio da Silva Ferreira – Lisboa

28-abr-21 08H30 Rua Bica da Costa – Queluz;

28-abr-21 14H00 Av. Capitães de Abril – Mem Martins

30-abr-21 14H00 Av. da República – Lisboa

MADEIRA

02-abr-21 07H00 VR-1 Km 6.0 Oeste-Este – Quinta Grande – Câmara de Lobos

13-abr-21 07H30 Rua de Santa Rita; VR1 (entre Kms 14.3 e 14.7) – viaduto da Quinta do Leme – Santo António e Rua do Campo do Marítimo – Funchal

13-abr-21 14H30 VR1, Km 37.1 – Junto Túnel do Piquinho – Machico

19-abr-21 14H00 VR1 , Km 33,6 – Santa Cruz

20-abr-21 07H30 Av. Sá Carneiro; Rua da Ribeira João Gomes e VR1 (entre Kms 20.2 e 20.7) – viaduto junto ao Centro de Inspeções – Boa Nova – Funchal

22-abr-21 14H00 Rua da Casa Branca; Av. Dom Teodoro de Faria e VR1 (entre Kms 11.3 e 12) – viaduto Sta. Rita – Funchal

23-abr-21 08H00 ER 104 Rocha Alta e VE-4 – km 6.1 Serra D’Água – Ribeira Brava

26-abr-21 14H00 Caminho da Penteada; Av. da Madalena (troço a norte do nó da VR1) e Av. EUA – Funchal.

PORTALEGRE

05-abr-21 08H00 Av. de Badajoz – Portalegre

15-abr-21 10H00 Av. de Badajoz – Portalegre

27-abr-21 09H30 Av. da Europa – Elvas

28-abr-21 09H00 Av. do Dia de Portugal – Elvas

PORTO

06-abr-21 08H00 Estrada da Circunvalação – 11124 – Matosinhos

08-abr-21 08H00 Estrada D. Miguel – Gondomar

09-abr-21 14H00 Rua de Salgueiros – Canidelo

13-abr-21 20H00 Av. D. João II – Oliveira do Douro

15-abr-21 14H00 Rua Ribeiro Cambado – Valongo

20-abr-21 20H00 Estrada Municipal Nº556 – Santo Tirso

21-abr-21 14H00 Estrada da Circunvalação 15443 – Porto

28-abr-21 08H00 Rua Germano Vieira – Gueifães – Maia

29-abr-21 14H00 Rua da Marginal – Ermesinde

30-abr-21 08H00 Av. Calouste Gulbenkian – Matosinhos

SANTARÉM

06-abr-21 08H00 Barreira Alva – Torres Novas

09-abr-21 08H00 EN 110 – Calçadas – Tomar

12-abr-21 08H00 Rua D. Afonso Henriques – Entroncamento

12-abr-21 08H00 Av. Avelar Machado – Rossio ao Sul do Tejo – Abrantes

15-abr-21 08H00 Av. Dos Bombeiros Voluntários – Ourém

19-abr-21 08H00 Circular Urbana – sentido N/S – Santarém

21-abr-21 08H30 Caminho Municipal n.º 1398 – Cartaxo

SETÚBAL

05-abr-21 10H00 Av. 1º Dezembro 1640 – Seixal

06-abr-21 16H00 Av. Escola dos Fuzileiros Navais – Barreiro

16-abr-21 08H00 Av. Arsenal do Alfeite, sentido Corroios/Almada – Almada

16-abr-21 09H00 Circular Externa – Montijo

26-abr-21 11H00 Rua Industrial Alfredo da Silva – Barreiro

VIANA DO CASTELO

02-abr-21 14H30 Av. do Meio – Areosa – Viana do Castelo

09-abr-21 09H00 Estrada da Papanata – Viana do Castelo

14-abr-21 09H00 Rua Agostinho José Taveira – Ponte de Lima

19-abr-21 09H30 Estrada da Papanata – Viana do Castelo

29-abr-21 09H30 Av. 25 de Abril – Viana do Castelo

VILA REAL

05-abr-21 09H00 Av. da Unesco – Vila Real

06-abr-21 09H00 Av. Dr. Mário Soares – Chaves

14-abr-21 14H00 Av. da Noruega – Vila Real

16-abr-21 14H00 Rua da Paz – Chaves

27-abr-21 14H00 Rua Rainha Dona Mafalda – Chaves

29-abr-21 14H00 Av. Aureliano Barrigas – Vila Real

VISEU

02-abr-21 09H00 Av. Dr Alexandre Alves – Viseu

03-abr-21 08H30 Av. Europa – Viseu

12-abr-21 10H00 Av. D.Egas Moniz – Lamego

13-abr-21 14H00 Av. Prof. Reinaldo Cardoso – Viseu

21-abr-21 08H00 Av. D. Afonso Henriques – Viseu

27-abr-21 08H30 Av. Prof. Reinaldo Cardoso – Viseu