SAD do Leixões reage a cenas de pancadaria e acusa adeptos do F.C.Famalicão

Depois de divulgadas, na tarde deste sábado e em exclusivo pela Cidade Hoje, as imagens das agressões a um adepto com um cachecol do Futebol Clube de Famalicão, protagonizadas por um grupo de indivíduos, a SAD do Leixões S.C. reagiu ao sucedido atribuindo responsabilidades aos adeptos do clube da casa.

O comunicado surgiu na página Leixões SAD no facebook.

Lamentável num clube onde as direções e os presidentes tem uma excelente relação. Lamentável a forma como os nossos… Publicado por Leixões SAD em Sábado, 8 de Dezembro de 2018

Do Futebol Clube de Famalicão ainda não houve nenhuma reação face ao sucedido. A Cidade Hoje tem tentado vários contactos com a administração do clube mas sem sucesso.