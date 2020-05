SAD do F.C.Famalicão quer construir centro de alto rendimento com campos, ginásios e hotel

A SAD do Futebol Clube de Famalicão, liderada pelo empresário israelita Idan Ofer, ambiciona a construção de uma infraestrutura que possa dar resposta ao crescimento do clube.

Um centro de alto rendimento é algo que deve surgir ” a breve prazo “, disse Miguel Ribeiro, administrador da SAD famalicense.

Para este responsável, torna-se essencial a criação de um centro de estágio que possa acompanhar os atletas a 100%, com diversos campos de treino, ginásios e até um hotel. Só desta forma, com um acompanhamento constante e mais próximo dos jogadores, é que se consegue garantir a qualidade e a evolução dos profissionais ao serviço daquele que é considerado o clube sensação da I Liga.

A par desta obra está uma outra já conhecida, a reformulação do Estádio Municipal. O CEO da SAD garante que a sua equipa está, em conjunto com a autarquia famalicense, a trabalhar para encontrar uma solução viável e que sirva todas as partes.