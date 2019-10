A SAD da Oliveirense confirmou à Cidade Hoje o pagamento dos vencimentos em atraso, referentes ao mês de agosto, até ao final deste sábado.

Desta forma, garante a presença da equipa no jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, frente aos açorianos do Santa Clara, marcado para as 15h00, deste domingo, no campo de Ribes, em Oliveira Sta Maria.

Em falta fica o pagamento do mês de setembro, que segundo Mário Luna, representante da SAD da Oliveirense, será pago durante a próxima semana.

Recorde-se que, no passado fim de semana os atletas da equipa sénior chamaram o sindicado dos jogadores para lhe dar conta das dificuldades que viviam pela falta de pagamento dos vencimentos. Muitos dos jogadores, que são estrangeiros, não tinham dinheiro para a própria alimentação, chegando a faltar aos treinos.

Houve um pré aviso de greve que pode ter sido ultrapassado com a promessa manifestada pelo diretor desportivo da SAD oliveirense.