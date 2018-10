Sacos de plástico aumentam para 12 cêntimos

O preço dos sacos de plástico vai aumentar de oito para 12 cêntimos, medida que vai constar da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2019, segundo o PAN.

O deputado do PAN (Pessoas-Animais-Natureza), André Silva, adiantou hoje à agência Lusa que o Governo vai inscrever pela primeira vez quatro medidas do partido na proposta de Orçamento do Estado que será entregue na Assembleia da República na próxima segunda-feira.

A medida surge com o objetivo de reduzir o consumo do plástico.