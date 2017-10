SÁBADO DEDICADO ÀS QUESTÕES AMBIENTAIS

A Casa do Território do Parque da Devesa recebe, este sábado, 7 de outubro, um encontro sobre o tema: “Ação Ecológica – Transição Sustentável e Regeneração”.

A iniciativa, organizada pela Associação Famalicão em Transição e Campo Aberto, com apoio da Câmara Municipal, vai reunir associações, movimentos e grupos de defesa do meio ambiente e de transição do norte e de territórios vizinhos. A organização já tem 35 confirmações. O evento inicia-se às 9h00 e termina às 18h30.

Trinta e cinco associações já confirmaram, com destaque para a LPN – Liga para a Proteção da Natureza, a Sociedade de Ética Ambiental, a AMO Portugal- Associação Mãos à Obra, a Acréscimo, de abrangência nacional, e ainda o Núcleo de Braga da Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza, entre outras.

Os objetivos deste encontro passam por juntar os grupos para uma troca de informações, experiências e ideias relativas às dificuldades e às soluções ambientais; pretende ainda unir esforços, desenvolver a entreajuda e a solidariedade, por forma a contribuir para um futuro melhor que supere as ameaças sobre o planeta.

Manuela Araújo, da Associação Famalicão em Transição, acredita que com este encontro seja possível «conseguir passar uma mensagem de consenso para os cidadãos e para poder político, através da Carta de Famalicão – documento em preparação a aprovar no encontro, podendo daí resultar um maior compromisso na defesa de orientações a nível do espírito e das práticas de sustentabilidade e de proteção da natureza.»