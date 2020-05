Os distritos do Porto e Braga estão, entre as 12h00 e as 20h00, sob aviso amarelo, devido à previsão de aguaceiros e trovoada, que poderão ser fortes, acompanhados de granizo e rajadas de vento.

O aviso amarelo é o terceiro menos grave de uma escala de três e indica uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da meteorologia.