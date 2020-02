Está para breve a instalação de um posto dos CTT na sede da Junta de Freguesia de Cruz. Com este novo espaço, vai ser possível à população usufruir de todos os serviços dos CTT, exceto as operações financeiras. Nas proximidades há estacionamento gratuito, no Largo do Senhor dos Aflitos.

Para além do apoio à comunidade envolvente, o posto também prestará serviço a todas as empresas situadas no Parque Industrial de Cruz/Jesufrei e Vale de S. Cosme.