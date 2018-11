S. Silvestre espera chegar aos cinco mil atletas

Estão abertas as inscrições para a III S. Silvestre, prova que acontece na noite do dia 23 de dezembro. As inscrições decorrem no site oficial, em www.saosilvestre.org, onde também é possível obter mais informações sobre esta jornada desportiva.

A prova famalicense, que já é a terceira mais participada do país, depois de Lisboa e Porto, tendo registado na edição do ano passado a participação 1968 atletas, é organizada pelo Eugénios Health & SPA e conta com o patrocínio da MEDIUM Imobiliária. Um dos grandes objetivos deste ano é aumentar o número de participantes, acima dos dois mil atletas.

Com partida e chegada na Praça Álvaro Marques, junto à Câmara Municipal, a São Silvestre é composta por duas provas: uma corrida de 10 quilómetros e uma caminhada de 4 quilómetros. O percurso é pelas principais ruas da cidade, que nessa altura estarão iluminadas com motivos natalícios, atravessando o Estádio Municipal.