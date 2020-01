Com cerca de 2400 participantes, a S.Silvestre de Vila Nova de Famalicão, organizada pelo Eugenios Health & Spa Club, revalidou em 2019 o título de uma das mais participadas do país.

A iniciativa, que acontece em Vila Nova de Famalicão a 23 de dezembro, está em terceiro lugar no ranking de todas as provas do género de Portugal. À frente, em segundo lugar, encontra-se a prova do Porto, com cerca de 9400 participantes, enquanto que a capital lidera o top com mais de 10 mil atletas.

Veja o Ranking: