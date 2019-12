S. Silvestre de Famalicão com 4 mil atletas

A quarta edição da S. Silvestre de Famalicão promete ser a mais participada de sempre.

As inscrições decorrem em bom ritmo e a organização estima que, pelo menos, 4 mil pessoas vão participar nesta corrida, depois de 3.500 atletas terem corrido na edição passada.

A organização é do Eugénios cujo director executivo, Hélder Marinho, em entrevista à CIDADE HOJE, confia que será batido um novo recorde de participantes.

A prova, que é já a terceira maior do género em Portugal, sai para as ruas da cidade na noite do dia 23 de dezembro, a partir das 21h30. Hélder Marinho incentiva todos «a participarem nesta prova, fazendo da S. Silvestre uma grande festa. A correr ou a apoiar os atletas, compareçam para, juntos, fazermos desta prova um evento à escala nacional».

A Médium S. Silvestre 2019 corre-se pelas iluminadas ruas do centro da cidade trazendo um colorido e alegria diferente à noite do dia 23 de dezembro.

Inscrições em www.saosilvestre.org/