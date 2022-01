A Câmara Municipal da Trofa e a Agência de Energia do Porto promovem, no dia 21 de janeiro, um workshop sobre o Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas. A iniciativa, que terá lugar no Fórum Trofa XXI, pelas 14h30, irá reunir os contributos de diferentes parceiros para a conceção do documento municipal que irá integrar o Pacto dos Autarcas.

Na iniciativa, que faz parte da adesão da Câmara Municipal da Trofa ao Pacto dos Autarcas para o Clima e Energia, participam o vereador do pelouro do Ambiente e Espaços Urbanos, Sérgio Araújo, e Rui Pimenta, administrador executivo da Agência de Energia do Porto. Pelas 15h00 tem lugar a apresentação do Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas, com Jorge Rodrigues de Almeida, da AdePorto.

Pelas 16h30 serão apresentados os resultados da sessão de trabalho bem como as conclusões finais. A sessão termina pelas 17h00.