S.C. Covilhã faz alteração de última hora para os adeptos do F.C.Famalicão

O Futebol Clube de Famalicão desloca-se este domingo a casa do Covilhã, em jogo que diz respeito à jornada 26 da II liga de futebol. A partida está marcada para as 3 da tarde mas, e como se prevê um número considerável de famalicenses no estádio, o S.C. Covilhã viu-se obrigado a fazer alterações de última hora no que diz respeito aos acessos ao recinto desportivo.

Comunicado

“Por questões de segurança, devido ao grande número de adeptos do Famalicão que se vão deslocar ao Estádio José Santos Pinto, procedeu-se a alterações das entradas e bancadas para venda ao Publico em Geral. Os Não Sócios que sejam adeptos do SC Covilhã vão entrar na porta 2 Setor 1 (bancada descoberta) e os adeptos do Famalicão vão entrar na porta 1 Setores 4 e 5 (bancada Nascente).

A bilheteira vai abrir portas às 12.30 e apelamos a todos que cheguem o mais cedo possível a fim de evitar filas e constrangimentos no parque de estacionamento.

Agradecemos desde já a compreensão e a colaboração de todos de forma a que corra tudo da melhor maneira possível.”