Rusga de Joane cancela Festival Internacional de Folclore de Famalicão

O Grupo Etnográfico Rusga de Joane anunciou, na tarde desta quinta-feira, o cancelamento do FamaFolk – Festival Internacional de Folclore de Famalicão. A iniciativa iria decorrer de 29 de julho a 2 de agosto, foi cancelada devido à pandemia Covid-19.

Leia o comunicado

Neste momento, sem precedentes, em que vivemos uma situação epidemiológica relacionada com a COVID-19, levando à paralisação de atividades culturais presenciais, afetando a normal atividade da Rusga de Joane – Grupo Etnográfico e do restante movimento cultural no geral.

No seguimento das diversas recomendações das autoridades nacionais tendo em conta o combate à propagação da epidemia, em que estão proibidos todos os festivais de música até ao dia 30 de setembro, a direção da Rusga de Joane, vem por este meio informar o cancelamento da edição deste ano, do FAMAFOLK – Festival Internacional de Folclore de Famalicão, previsto para os dias 29 de julho a 2 de agosto.

Considerando ser a atitude mais coerente e responsável e de consciência de saúde pública, contamos voltar a produzir o FAMAFOLK em 2021.