Ruivães: Junta de freguesia faz novo alerta depois de mais episódios de burla na via pública

A Junta de Freguesia de Ruivães recorreu às redes sociais para emitir um novo alerta. Há um burlão que desde Março se encontra a fazer vítimas na via pública.

O homem, com o argumento de que vai abrir uma ourivesaria na freguesia, aborda as pessoas na rua dizendo que gostaria de tirar fotografias às peças de ouro que as vítimas usam no momento.

Em poucos segundos, e já com as peças em sua posse, o burlão diz que vai desligar o o carro e é aí que se coloca em fuga.

O indivíduo, com um discurso muito bem articulado e que demonstra estar informado sobre o quotidiano das pessoas, tem cabelos brancos e faz-se transportar num carro de marca Mercedes, de modelo antigo que não foi possível apurar.

O episódio mais recente que há conhecimento foi registado na manhã desta sexta-feira, na Avenida Nova e a Rua de Bouças.