Desde as 21h00 desta terça-feira que está a arder uma zona florestal da freguesia de Ruivães.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar as chamas estão a deflagrar no lugar do calvário, encontrando-se nesta altura a ser combatidas por duas corporações de bombeiros do concelho de Vila Nova de Famalicão. O primeiro alerta foi dado cerca das 21h30 para os Bombeiros Voluntários de Famalicão sendo que, meia hora mais tarde, também foram chamados para o local os Bombeiros Voluntários de Riba d’Ave.

De acordo com a plataforma online da proteção civil o incêndio terá entrado em fase de resolução cerca das 22h45, não havendo perigo de propagação para outras áreas.

Não há registo de feridos ou danos materiais.