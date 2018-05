Rui Raimundo vitorioso no Rali de Portugal

Melhor era quase impossível! Daniel Nunes e o famalicense Rui Raimundo, na sua estreia no Rally de Portugal conseguiram uma notável exibição que os levou ao triunfo no Campeonato de Portugal de Ralis 2 Rodas Motrizes e ainda a um brilhante 2º lugar na Peugeot Rally Cup Ibérica.



Num rali que à partida já se previa muito duro e onde a gestão da prova seria fundamental, a dupla do Peugeot 208 R2 partiu para o rali em piso de terra bastante concentrados em não cometer erros ou excessos, mas ainda assim o primeiro dia não foi isento de percalços, com um amortecedor partido e dois furos. O troféu monomarca apresentou um nível competitivo bastante elevado com muitos candidatos ao top 5, mas a equipa surpreendeu com um excelente andamento e com uma estratégia de prova que funcionou em pleno e permitiu-lhes concluir a prova inaugural da competição com um excelente resultado.

Terminada a competição da Peugeot, a dupla concentrou-se no Nacional de 2 rodas motrizes e bastou gerir para garantir a vitória que andava a escapar nas últimas provas. Como refere Daniel Nunes, “tivemos um início de rali complicado! 2 furos e um amortecedor partido fez-nos perder algum tempo, mas mesmo assim andamos sempre concentrados em gerir o andamento para não sermos traídos pela mecânica, pois num rali bastante duro, um exagero podia comprometer tudo. Na vinda à assistência a Inside Motor colocou-nos o 208 R2 novamente como novo e quando vimos que estávamos já no pódio, ‘apertamos’ mais o andamento e acabou por dar frutos com um excelente 2º lugar final. Hoje estivemos focados em garantir a vitória no nacional e deu para desfrutar as fantásticas especiais. Foi um prémio merecido para a Inside motor que trabalhou imenso nas últimas duas semanas para termos o carro pronto e mesmo num rali bastante exigente, nada apontar. Para nós a prova foi excelente pela evolução que conseguimos, num rali extenso onde a gestão é essencial para um resultado excelente”.



Com este resultado, Daniel Nunes e Rui Raimundo são os novos lideres do Campeonato de Portugal de Ralis 2 Rodas Motrizes.