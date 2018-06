Rui Pedro Silva vence pela terceira vez

Pela primeira vez a Corrida de S. João realizou-se à noite e no final a opinião entre os atletas era unânime. O modelo, sobretudo na passagem pelo centro da cidade, engalanada com a iluminação de S. João, resultou e a multidão que se juntou nesse perímetro entusiasmou os corredores, alguns deles confessaram no final que só no estrangeiro correram perante tamanha plateia.

Esta quinta edição da prova bracarense teve Rui Pedro Silva (Sporting) e Mónica Silva como vencedores, numa corrida que juntou 2500 participantes. Na prova masculina Rui Pedro Silva somou o seu terceiro triunfo na prova de S. João, juntando 2018 a 2014 e 2015. No final, o fundista estava feliz. «Quando entro para uma competição dou sempre o melhor para conseguir vencer e este ano venci outra vez. Esta prova teve muito público e isso motiva muito os atletas», disse. Do lado feminino, Mónica Silva estava radiante com o triunfo. «Estou muito feliz. Fiz sete provas da Runporto e somei sete vitórias consecutivas. Comecei bem o ano e estou a acabar a época muito bem», começou por referir. As palavras seguintes da vencedora foram para o ambiente que rodeou esta prova. «O público esteve incrível. Não faltou nada. Gostei muito da prova à noite. Estive cá em 2016 e corri de dia mas prefiro que a prova seja à noite. É magnífico. Vou festejar o S. João», salientou.

Fonte: Diário do Minho