Rui Pedro Silva: “Foi uma boa semana de trabalho e estamos preparados para o Braga”

Dez casos de covid na equipa de futsal do FC Famalicão

O FC Famalicão pediu o adiamento do jogo contra o SC Gaeirense, da terceira eliminatória da Taça de Portugal Placard. O adiamento deve-se ao facto de 8 atletas e 2 membros do staff estarem infetados com COVID-19.

O surto manifestou-se no decurso da passada semana e motivou, desde logo, o adiamento da primeira jornada da terceira divisão de futsal, fase manutenção. Aliás, no passado fim de semana, e na série do FC Famalicão/SC Cabeçudense, não se realizou qualquer jogo devido a vários casos Covid.

A equipa treinada por Ricardo Costa está, assim, sem atividade há mais de uma semana. Os treinos são retomados na próxima segunda-feira.