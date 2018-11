Rui Pedro Silva e Jéssica Augusto favoritos na Meia Maratona

Este domingo as ruas de Vila Nova de Famalicão vão encher-se de milhares de atletas para a quinta edição da Meia Maratona. A prova, tal como a mini/caminhada de 6 km de extensão, arranca pelas 10 horas, tendo o percurso, tendencialmente plano, com início na Avenida do Brasil e final no parque de estacionamento junto ao Citeve.

A organização, a cargo da Runporto, com o apoio da Câmara Municipal, estima, no mínimo, a presença de três mil pessoas na globalidade do evento.

Do lote de atletas inscritos, registo para os sportinguistas, Rui Pedro Silva e Jéssica Augusto, os principais favoritos. Rui Pedro já venceu em 2015 (com 65m21s) e no ano passado (66m05s). O seu maior rival, no plano teórico, deverá ser Daniel Pinheiro (esta época no CDS S. Salvador do Campo), um fundista que tem em Famalicão uma das meias maratona nacionais onde ainda não deixou a sua marca.

Referência, para Mihail Lalev (SC Braga), José Silva (AC Póvoa de Varzim), Artur Rodrigues e Paulo Pereira (ambos do GDC Guilhovai), numa disputa que promete ser equilibrada por um lugar no pódio.

Jéssica Augusto, pela sua inegável categoria, é favorita no lado feminino, na sua estreia em Famalicão. Na ausência de Filomena Costa, vencedora o ano passado (76m41s), as outras candidatas ao pódio serão Vanessa Carvalho, do SC Braga, segunda o ano transacto, Justyna Wojcik (ACD S. João da Serra), Jéssica Pontes (também do SC Braga) e Cláudia Pereira (Os Santa Apolónia).