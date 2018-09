Rui Pedro pode estar em Almada? Autoridades já investigam

Nos últimos dias, várias têm sido as mensagem que chegam à Cidade Hoje com um vídeo partilhado nas redes sociais que dá conta de eventuais semelhanças entre um jovem de 30 anos que foi encontrado por um internauta junto a um Pingo Doce, em Almada, e Rui Pedro, que desapareceu há 20 anos. O portal Notícias ao Minuto apurou junto de fonte oficial que as autoridades já estão no terreno para tentar confirmar as suspeitas.

Inicialmente partilhado na rede social Instagram, um vídeo mostra um jovem a quem é questionada a identidade e a idade. “Pedro, 30 anos, nascido e criado em Almada”, começa por dizer. As semelhanças apontadas pelos utilizadores das redes sociais rapidamente fizeram com que a informação ganhasse expressão um pouco por todo o país.

Face às circunstâncias, as forças de segurança foram informadas e já “começaram a ser articulados esforços” para o encontrar, nomeadamente através da comunicação “às brigadas à civil”, informou fonte das autoridades ao Notícias ao Minuto. O objetivo passa por averiguar “se, efetivamente, se trata da mesma pessoa”.

Recorde-se que Rui Pedro desapareceu há 20 anos, em 1998, no dia 4 de março em Lousada. Duas décadas depois o seu paradeiro continua desconhecido e, no âmbito deste caso, a justiça condenou Afonso Dias, em 2013, que continua a reafirmar a sua inocência.

Afonso Dias cumpriu pena no estabelecimento prisional de Guimarães, depois de esgotadas todas as possibilidades legais de recurso. O camionista foi detido no dia 18 de março de 2015 e regressou à liberdade a 29 de março de 2017, tendo cumprido dois terços da pena. Afonso, saliente-se, foi absolvido em primeira instância, tendo depois sido condenado pelo Tribunal da Relação do Porto.

Notícias ao Minuto / Cidade Hoje