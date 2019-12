Rui Faria apresenta apoiantes e mandatários

A candidatura “Famalicão precisa do PS”, encabeçada por Rui Faria, apresentou esta segunda-feira os seus mandatários para as diversas áreas estratégicas.

Domingos Peixoto é o coordenador do Gabinete de Estudos e responsável pela estratégia da candidatura de Rui Faria.

O também deputado municipal apresenta a candidatura como a «mais sólida, a que reúne consenso alargado, com apoio de muitos militantes e simpatizantes do PS. É uma candidatura com jovens e menos jovens, com ideias realistas, objetivos ambiciosos e protagonistas capazes de corporizar a alternativa de que Famalicão realmente precisa. Não é uma candidatura unipessoal, mas sim uma candidatura solidificada, em trabalho de uma equipa diversificada, técnica e politicamente preparada».

Entre os apoiantes e mandatários estão também Maria José Gonçalves, António Matos, Reis Campos, Luís Machado, Hilário Campos e Pedro Leal.

Rui Faria considera o apoio destas pessoas «extremamente importante para a minha candidatura». O candidato socialista diz-se preparado para construir uma alternativa «séria e credível nas eleições autárquicas de 2021».