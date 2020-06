Rui Castro lança “Histórias da minha mente”

O escritor famalicense, Rui Castro, lança, no dia 6 de junho, o seu terceiro livro, intitulado “Histórias da Minha Mente”.

A apresentação está marcada para as 16 horas, através do youtube e no facebook, por causa da pandemia do covid-19.

“Histórias da Minha Mente” é uma obra com 15 histórias sobre vários assuntos como amor, sonhos, amizade, preconceitos ou vícios, através do ponto de vista do autor.

Este livro vem juntar-se a “Poesia Ardente”, lançado em 2011, e a “Crónicas de um País Afogado”, lançado em 2012. Rui Castro, de 30 anos, despertou bem cedo para a escrita e tem já em vista outros projetos literários.

O livro estará à venda a partir desse momento. O contato do autor vai estar disponível no vídeo de lançamento.