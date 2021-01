O lateral esquerdo dos ingleses Wolverhampton é reforço de inverno do FC Famalicão. Segundo avança o jornal O Jogo, Rúben Vinagre, inicialmente apontado ao Braga, vem para o Minho, mas para o FC Famalicão.

O FC Famalicão está no mercado para reforçar várias posições do plantel e Vinagre vem colmatar uma das lacunas do grupo treinado João Pedro Sousa que, para esta posição, tem usado o extremo Gil Dias