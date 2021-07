O Futebol Clube de Famalicão chegou a acordo com o jogador Rúben Lima.

O lateral esquerdo, internacional pelas seleções jovens portuguesas, assinou por três temporadas.

Para além do futebol português, Rúben Lima já atuou no futebol croata, com as camisolas do Dinamo Zagreb, Hajduk Split e HNK Rijeka.