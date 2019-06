Rúben Lameiras reforça FC Famalicão

Rúben Lameiras é o mais recente reforço do Futebol Clube Famalicão. O jogador português assinou pelos famalicenses por 4 temporadas.

Rúben Lameiras fez a sua formação em Inglaterra ao serviço do Totteham até aos sub 21 tendo tido uma experiência na Suécia no Atvidabergs FF. Nas últimas épocas esteve ao serviço do Coventry City e do Plymouth Argyle onde na época passada jogou por 41 vezes tendo marcado 11 golos.

Em declarações ao site do clube, Rúben Lameiras revelou-se “satisfeito por voltar ao meu país pois era um objetivo jogar na Iª Liga portuguesa. Acho que me vou adaptar muito bem ao futebol português e como sou ambicioso nada melhor que vir para o Futebol Clube Famalicão que é gerido por pessoas ambiciosas como eu. Deixo também uma palavra aos adeptos pois já ouvi falar muito da massa adepta do clube e estou ansioso por encontrar a atmosfera do Municipal. ”

Mais um reforço para o Futebol Clube Famalicão. Rúben Lameiras tem 24 anos e vai ter a primeira experiência no seu país natal.