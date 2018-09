A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão informa que, no âmbito da realização de uma intervenção num edifício localizado na Rua Álvaro Castelões, será necessário efetuar o corte de trânsito em ambos os sentidos nesta via (entre a rotunda junto ao hospital e a Rua Ernesto Carvalho) no próximo sábado, dia 29 de setembro, entre as 08h00 e as 12h00.