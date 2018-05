Rua das Lameiras encerrada ao trânsito

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão informa que nos próximos dias 21, 22 e 23 de maio a rua das Lameiras, no acesso ao Centro Social das Lameiras estará encerrada ao trânsito devido às obras de pavimentação da via.

Recorde-se que rua Associação Moradores das Lameiras como é denominada tem ganho uma maior dinâmica nos últimos tempos com a instalação da Academia Contemporânea do Espetáculo nesta via, assim como, a sede do programa municipal desportivo “Famalicão em Forma” que está localizada no Pavilhão Gimnodesportivo das Lameiras.

Neste momento, decorrem um conjunto de obras de intervenção que envolvem investimento municipal de cerca de 60 mil euros. A intervenção que deverá ficar concluída em meados de Junho e está adjudicada à empresa Combetop, Lda.

Para além da pavimentação da via, decorrem ainda obras de alargamento, construção de muros, renovação da faixa de rodagem em tapete betuminoso, construção de baias de estacionamento e passeios e colocação de sinalização vertical e horizontal.