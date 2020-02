Roupa tingida com desperdícios orgânicos

Folha de eucalipto, café usado, casca de cebola, rubia, restos de madeira e sementes servem para tingimentos naturais para têxteis. A utilização destes desperdícios orgânicos fazem parte de um novo sistema, sem recurso a produtos químicos, desenvolvido pela Minority Denim, designado BioTint.

Este processo reduz significativamente o impacto ambiental e faz prova da tendência crescente em aliar a moda com a sustentabilidade.

Diogo Aguiar, CEO da Minority Denim, conta que o BioTint começou a ser desenvolvido há três anos e está no mercado desde o início deste ano. «O feedback está a ser muito positivo porque este projeto vai muito mais além da questão da sustentabilidade. São resíduos que à partida não teriam valor acrescentado na economia e nós voltamos a dar uma segunda vida a estas matérias-primas no tingimento das peças», refere o empresário de 34 anos.

O BioTint foi totalmente concebido pela empresa famalicense no seu laboratório de desenvolvimento na área têxtil. A recolha dos materiais orgânicos é garantida pela Minority Denim, que assegura também, dentro de portas, todas as fases de produção, estando a desenvolver equipamentos para poder aumentar a capacidade.

Com o BioTint, a empresa já conseguiu uma paleta de nove cores para tingimento natural. Rosa, laranja e amarelo são algumas das cores testadas e, neste momento, estão em desenvolvimento cinco novas cores.

Diogo Aguiar espera conquistar clientes que partilhem dos mesmos ideais de sustentabilidade e de economia circular e que demonstrem interesse neste produto específico.

A Minority Denim está instalada no Parque Industrial de Avidos, onde em abril do ano passado inaugurou novas instalações, com o apoio do Famalicão Made IN.