Roteiro pelo Património trouxe Rio a Famalicão

Caso seja Governo, Rui Rio promete dar uma atenção especial à Cultura. Esta posição foi assumida ao início da tarde desta quarta-feira, depois do Roteiro pelo Património, que levou o líder do PSD a visitar o centro histórico de Guimarães e o Bom Jesus, em Braga.

Rui Rio teve, ainda, um almoço de trabalho, em Famalicão, no Restaurante Lafões, reunindo à mesa Paulo Cunha, líder da Concelhia do PSD e presidente da Câmara Municipal, e Jorge Paulo Oliveira, quinto da lista do partido pelo círculo eleitoral de Braga.

Com este roteiro pelo distrito, o líder nacional do PSD disse que procura alertar para a valorização do património, chamando a atenção para as principais cidades e os seus pontos de interesse turístico, histórico e cultural.

As propostas do PSD para a Cultura serão apresentadas brevemente mas, desde já, Rui Rio avança que não se comprometerá com uma verba específica para o setor – «será o que o orçamento permitir» – sendo certo que a valorização do património edificado e a defesa da língua, ligada às comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo e aos PALOP, «são um património enorme que temos e que deve ser valorizado», porque, assume, «é fator de competitividade que devemos saber aproveitar melhor».

O famalicense Jorge Paulo Oliveira acredita que o trabalho que desenvolveu na última legislatura será reconhecido pelos famalicenses em outubro próximo. «Levei para o Parlamento aquelas que são as necessidades e expetativas desta comunidade. E julgo que, e não sendo eu a melhor pessoa para me avaliar, fiz um bom trabalho e tenho a expetativa que esse trabalho seja avaliado positivamente e que se traduza numa vitória do PSD em Vila Nova de Famalicão».

Considera o quinto lugar na lista distrital do PSD positivo e «o reconhecimento do trabalho que desenvolvi, mas também reflete o trabalho das estruturas políticas distrital e concelhia, que têm feito um grande trabalho político neste território».