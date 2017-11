ROTEIRO PELA INOVAÇÃO COMEÇA EM BAIRRO

O presidente da Câmara Municipal fará, na manhã desta sexta-feira, em Bairro, o arranque do Roteiro pela Inovação, dando conhecer as dinâmicas e os números do Programa de Envelhecimento Ativo que valeu à Fundação Castro Alves o reconhecimento municipal, através da atribuição do selo Famalicão Visão 25, atribuído no Dia do Concelho, no passado dia 28 de setembro. Este projeto promove a inclusão social, gera impactos positivos na comunidade e garante mais qualidade de vida aos idosos.

O Programa de Envelhecimento Ativo da instituição de Bairro serve os seniores de lares da terceira idade de Vila Nova de Famalicão, como de outros concelhos, com a realização de ateliês terapêuticos de cerâmica e pintura artística.

Refira-se que, através do Roteiro pela Inovação de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha procura dar a conhecer aos famalicenses e ao país as ideias e projetos com caráter de novidade, de empreendedorismo e de diferenciação desenvolvidos no concelho pelas mais variadas instituições, empresas e cidadãos.