Rotary Clube celebra 50 anos e oferece receita do concerto à AFPAD

O Rotary Club de Famalicão celebra 50 anos e, entre as diversas atividades para assinalar a data, vai organizar, no dia 1 de março, domingo, às 16 horas, na Casa das Artes, um concerto solidário, cuja receita reverte a favor da AFPAD – Associação Famalicense de Prevenção e Apoio à Deficiência.

Para a animação, com música e dança, foram convidados o coro e a orquestra do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, sob a direção do professor Rui Mesquita. Participam: AnaLisa Quintão, canto lírico; Mónica Mesquita, canto; Maria Gil Azevedo, canto; Rui Costa, violino; Catarina Azevedo, ballet.

Todas as entradas para o concerto são pagas, a cinco euros por pessoa. Um valor simbólico em prol de uma grande causa, como é a da AFPAD. A direção do Rotary salienta que a AFPAD, à semelhança de muitas outras instituições, luta com diversas dificuldades. Pelo que a receita do concerto reverterá para uma «causa muito sensível», afirma José Moreira, um dos elementos do Rotary de Famalicão, em declarações ao programa da Rede Solidária da Rádio Cidade Hoje.

Além do concerto solidário, há outros eventos que vão ser realizados ao longo do ano, no âmbito destes 50 anos: uma exposição, que vai estar patente na Casa do Território; um trail com três provas em simultâneo (50, 27 e 15 km) e um torneio de golfe a favor da Cruz Vermelha.