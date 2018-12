Rotaract angaria dinheiro para pagar tratamentos de criança autista

O Rotaract Club de Vila Nova de Famalicão vai proporcionar durante 6 meses ao pequeno famalicense João Pedro sessões de Hipoterapia no valor total de 650€, as aulas serão no Centro Equestre Casa do Outeirinho, no Louro.

João Pedro é uma criança, à qual foi diagnosticada autismo, os pais dispõem atualmente de parcos recursos financeiros impossibilitando-os de assegurar as sessões, as quais se revelaram fundamentais para controlar comportamento impulsivo e agressivo da criança. Graças a actividades de angariação de fundos e ao apoio da Fundação Rotária Portuguesa foi possível concluir este projecto e o João Pedro vai ter o apoio profissional que precisa.